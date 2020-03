Ulcerate: Die Meister des unorthodoxen Death Metal kündigen für April das neue Album „Stare Into Death And Be Still“ an

Aus dem ohnehin für seine anspruchsvollen Releases bekannten und äußerst geschmackssicheren Hause Debemur Morti kommt ein ganz besonderer Leckerbissen: Ulcerate veröffentlichen am 24.04. ihr sechstes Album und präsentieren ihren progressiven Death Metal erneut auf atemberaubendem Niveau.

Den Titeltrack Stare Into Death And Be Still gibt es hier zu hören:

oder hier: https://ulcerate.bandcamp.com/track/stare-into-death-and-be-still

Der Titel Stare Into Death And Be Still passt perfekt. Der Death Metal der Band ist hochanspruchsvoll, technisch, mitreißend, betörend und verstörend zugleich, und hinterlässt einen einmal mehr voll sprachloser Begeisterung. Stare Into Death And Be Still zeigt Ulcerate weitgehend losgelöst von ihrer vormaligen Dissonanz und berstend vor düsterer Melodik, Harmonie und Energie. Der ultra-atmosphärische, absolut unorthodoxe Death Metal streift vorwärtsgewandten Black Metal und erschafft eine eigene, beeindruckende Nische innerhalb des geschmackvollen Extrem-Metal-Universums.

TRACKLIST:

1. The Lifeless Advance

2. Exhale the Ash

3. Stare Into Death and Be Still

4. There is No Horizon

5. Inversion

6. Visceral Ends

7. Drawn Into the Next Void

8. Dissolved Orders

Hier kann das Album vorbestellt werden:

www.debemur-morti.com/en/400-ulcerate-shop

www.ulcerate.bandcamp.com/album/stare-into-death-and-be-still