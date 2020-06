Unantastbar: neue Singleauskopplung aus dem kommenden Album „Wellenbrecher“

Was ist eigentlich wichtig im Leben?

Äußere Einflüsse, verschiedenste Medien, gesellschaftliche Konventionen und viele weitere Eindrücke prasseln stetig auf uns ein und versuchen zu diktieren, wie man sein Leben gestalten soll.

Dabei sollte man nie aus den Augen verlieren wie wichtig es ist, zu sich selbst zu stehen.

Jeder schreibt die Geschichte seines eigenen Lebens ganz allein.

Und die ist wesentlich cooler, wenn sie von niemandem abgeschrieben wurde und in kein Raster passt.

„So wie jeder kann jeder; so wie du nur du allein“…

Dieses Unantastbar Video ist in der Zeit des Corona Lockdown entstanden.

Was macht man, wenn man das Haus oder später dann die Region nicht verlassen kann? Wenn sämtliche Grenzen geschlossen sind?

Wenn keine fette Videoproduktion machbar ist?

Richtig, man dreht zu Hause oder in der unmittelbaren Umgebung.

Die Clips wurden –wie unschwer zu erkennen- von der Band selbst gedreht und können durchaus mit einem Augenzwinkern betrachtet werden.

Besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen…

Wir wünschen trotzdem viel Spaß mit Alles Was Zählt!

