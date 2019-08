Under The Black Sun Festival 2020: Erste Bands und Termin stehen

2020 wird das Under The Black Sun Festival vom 02.07 – 04.07.2020 wieder auf der Freilichtbühne in Friesack (nahe Berlin) stattfinden. Die ersten Bands sind ebenfalls angekündigt – bisher bestätigt sind:

Ancient Rites (Special Old-School-Set)

Illum Adora

Mystifier

Whiskey Ritual

Psychonaut 4

Tickets sind hier erhältlich: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/Hardticket/23-under-the-black-sun-open-air-2020-early-bird-hardticket-4515-4519-4534.html

Link zur Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/315615705984865/

