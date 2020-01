Unherz: steigen in die Charts ein

Unherz sind mit ihrem neuen Album Mainstream – das am 10. Januar erschienen ist – auf Platz 72 der deutschen Albumcharts eingestiegen!

Das ist der insgesamt dritte Chartseinstieg in Deutschland für die Band.

Mainstream ist hier als CD Digipak, limitiertes Box-Set mit exklusivem Inhalt sowie digital erhältlich » https://lnk.to/mainstream

Anfang März stellen sie ihr Album im Zuge einer Mini-Tour mit V.E.R.S.U.S. als Support auch live vor. Tickets gibt es auf http://www.unherz.com/live.html

Videos

König Ohne Krone (Official Video) – https://youtu.be/dxMUs1QsEKY

F.I.F.A. (Official Single) – https://youtu.be/_DHwKUvSgN4

Leben Am Limit (Official Video) – https://youtu.be/c92aMNgbdZ4

Unherz – Mainstream

1. Intro

2. Mainstream

3. Beichtstuhl Oder Sündenpfuhl

4. König Ohne Krone

5. Schreie In Der Nacht

6. Hänsel Und Der Nachbar

7. Leben Am Limit

8. Ihr Wisst Es Nicht

9. Unsere Art

10. Hornhaut Am Arsch

11. F.I.F.A.

12. Eigene Legende

13. Drachenflügel

14. Fluch Der Zeit

15. Marie

Unherz live:

06.03.2020 DE Hamburg – Marias Ballroom

07.03.2020 DE Leipzig – Hellraiser

13.03.2020 DE München – Backstage

14.03.2020 DE Mannheim – MS Connexion Complex

21.03.2020 DE Bad Salzungen – Kulturzentrum KW70

28.03.2020 DE Wetzlar – E Werk

16.-18.07.2020 DE Fritzlar – Rock am Stück

http://www.unherz.com

https://www.facebook.com/Unherzoffiziell

https://www.instagram.com/unherz_offiziell

https://spoti.fi/2N7Kp35