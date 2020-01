Surgical Strike: neues Video zum kommenden Studioalbum

Rechtzeitig zur Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Part Of A Sick World am 24.01.2020 präsentieren die Thrash Metaller Surgical Strike aus Hannover ihr neues Video Not In This Life.

Surgical Strike haben nur eine Mission: 100% puren, bedingungslosen und technisch versierten Thrash Metal zu spielen, der direkt in die Nackenmuskulatur geht. In einer Welt geprägt von Korruption, Manipulation und Verleugnung steht das Album in den Startlöchern: Geladen, entsichert, präzise und bereit, keine Gefangen zu machen.

Line-Up

Jens Albert – Vocals

Marcelo Vasquez Rocha – Guitar

Frank Ruhnke – Guitar

Florian Seybecke – Bass

Moritz Menke – Drums

Discografie

V∙II∙XII (Five To Twelve) ‎(CD, EP) 2016