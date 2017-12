„Neue Referenz für brutal, kompromisslos und laut!?“

Artist: Venenum

Herkunft: Nürnberg, Deutschland

Album: Trance Of Death

Spiellänge: 50:27 Minuten

Genre: Death Metal, Progressive Death Metal

Release: 07.03.2017

Label: Sepulchral Voice Records

Link: https://venenum.bandcamp.com/

Bandmitglieder:

Gesang und Bass – F.S.A.

Gitarre – P.T.

Gitarre – H.L.

Schlagzeug – F.S.L.

Tracklist:

Entrance Merging Nebular Drapes The Nature Of The Ground Cold Threat Trance Of The Death, Part 1 Reflection Trance Of The Death, Part 2 Metanoia Journey Trance Of The Death, Part 3 There Are Other Worlds

Venenum sind mit dem Album Trance Of Death nach sechs Jahren (2011 erschien die EP Venenum) wieder am Start und ich bin dementsprechend gespannt, was es Neues aus Nürnberg gibt. Das Debüt erschien bereits im März 2017 über Sepulchral Voice Records und beinhaltet neben klassischen Death Metal Riffs Progressive Genre Elemente.

Schauen wir uns einfach wieder Stück für Stück an. Das Album startet mit Entrance, ein sehr schönes, mit zumeist klassischen Instrumenten besetztes Stück. Nice. Das gefällt meinen Ohren, aber sicher geht es nicht so weiter, oder? Mitnichten. Merging Nebular Drapes bietet druckvollen Death Metal mit zahlreichen Tempiwechseln, die Growls sind nicht zu sehr over limit. Sehr geschmeidig das Ganze, so darf es gerne weitergehen. The Nature of the Ground liefert ein schnittig krasses Gemetzel oder wie ich auch gerne mal schreibe: ein Infernal! Die mittige Doomsequenz baut einen knalligen Spannungsbogen auf zum eskalierenden Endteil hin. Sehr gut. Bei Cold Threat hamonieren Growls und Instrumente zu einem sich stetig steigernden Horrorszenario. Der erste Teil von Trance Of Death bietet apokalyptisches Getöse, ich persönlich hätte mir den Einsatz vom Bass etwas platter gewünscht. Ansonsten so weit, so gut. Der zweite Part des Dreiteilers, Metanoia Journey, erinnert mich ansatzweise etwas an die Flower Kings….. Spielerisch virtuos, brillant und für mich das Highlight des Albums. Es folgt der letzte und dritte Teil von Trance Of Death, „There are other worlds“. Die Growls sind mir etwas zu nahe an einem Kollaps, die Mucke schwenkt zwischen Heldentum und uninspirierten, vielleicht nicht ganz zu Ende gedachten Teilen. Das ist aber doch noch sehr gut hörbar und eine akzeptable Leistung, man möge mir bitte dieses Urteil verzeihen. Hust.

Venenum - Trance Of Death Fazit: Venenum bieten mit Trance Of Death ein recht facettenreiches und für mich überraschendes Album. Feinster Death made in Nürnberg, ein paar überraschende Wendungen, ordentliche Growls und sehr viel Spaß beim Hören. Eine ordentliche Leistung nach sechs Jahren Pause! Weiter so, Männer und bis bald, wenn Ihr dann mal auf Tournee seid.



Anspieltipps: Entrance, Merging Nebular Drapes und The Nature Of The Ground

Jens O.

8.8

2017-12-10

