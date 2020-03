Venom Inc: sind im Studio zur Aufnahme ihres neuen Albums

Die Heavy Metal Veteranen von Venom Inc sind derzeit im Studio, um ihr neues Album aufzunehmen. Der Nachfolger zu ihrem 2017 erschienenen Debütalbum Avé wird wieder auf Nuclear Blast erscheinen. Die Aufnahmen werden in England, Portugal und den USA stattfinden – mit Jeff „Mantas“ Dunn als federführendem Produzenten.

Das neue Album ist die zweite Veröffentlichung unter dem Namen Venom Inc, während Gitarrist Mantas und Sänger Demolition Man bereits eine lange gemeinsame Historie als Künstler in Venom besitzen. Dies ist ebenso das Debüt von Venom Incs Drummer Jeramie „War Machine“ Kling, der die Band 2018 ergänzte.

Venom Incs Sänger Tony ‘The Demolition Man’ Dolan dazu:

„Ich glaube fest daran, dass du dann am besten bist, wenn du versucht, die beste Version deiner selbst zu sein und nicht, wenn du dich vergleichst.

Ein neues Album zu kreieren, zusammen mit einem Label wie Nuclear Blast, gibt mir diese Möglichkeit.

Wenn Avé ein großartiges Album war, muss das neue einfach noch großartiger sein. Wenn wir auf Avé hundert Prozent dessen gegeben haben, was wir leisten konnten, dann müssen wir uns selbst eben einfach noch einmal übertreffen. Es ist mir egal, wie gut oder schlecht jemand anderes ist… Hier geht es nur unm uns. Wenn wir eine Einheit sind, dann könnt ihr etwas erwarten, dass so intensiv, düster, kraftvoll und ohne irgendwelche Grenzen ist. Fühlt das Feuer, hört uns brüllen… Wir sind Venom Inc!“

Gitarrist Jeff ‘Mantas’ Dunn ergänzt:

„Ich war immer ein Man weniger Worte. Lieber lasse ich die Musik sprechen und dieser Bastard spricht Bände und stoppt nicht einmal zum Luftholen. Wütend, aggressiv, erbarmungslos, bösartig und voller Hass – das hier entschuldigt sich für nichts. HEAVY FUCKING METAL!“

Drummer Jeramie ’The WarMachine’ Kling:

„Für das neue Venom Inc Album versuche ich mich an einer neuen Technik. Ich habe angefangen, mein Schlagzeug vollkommen umzubauen und habe das gewöhnliche Drumkit mit Raketen aus der Hölle ersetzt… und der Rest des Kits? Nun ja, ich habe es durch Flammenwerfer und Schießpulver ersetzt. Und ich werde das Ganze wie eine verdammte Kriegsmaschine auf euch loslassen! Niemand ist sicher und nichts wird überleben!“

Venom Inc führt die früheren Bandkollegen der Prime Evil Ära von Venom ,Demolition Man und Mantas ,wieder zusammen. Die Band wird komplettiert von The Absence und Massacre Drummer Jeramie “War Machine” Kling. Seit der Veröffentlichung von Avé hat die Band zahlreiche Festivalgigs und Clubshows auf der ganzen Welt gespielt.