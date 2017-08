Venom Inc.: sprechen über Geschichte und Entwicklung der Band

Venom Inc.: sprechen über Geschichte und Entwicklung der Band

Die Black Metal-Urväter Venom Inc. werden ihr neues Studioalbum Avé am 11. August über Nuclear Blast veröffentlichen. Heute gibt es den fünften Interviewtrailer zur Scheibe zu sehen, in dem es um die Geschichte und die Entwicklung bzw. die dunklen, tiefen Wurzeln der Band geht:



Kommentare

Kommentare