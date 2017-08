Korpiklaani: enthüllen zweiten Trailer zu Live at Masters of Rock

Korpiklaanis allererstes Blu-ray/DVD+2CD-Package, Live at Masters of Rock, wird ab dem 25. August (Nuclear Blast) endlich in den Ladenregalen stehen. Passend dazu gibt es heute den zweiten Trailer zu sehen, in dem Frontmann Jonne weitere Details preisgibt und u.a. erklärt, warum gerade bei diesem Festival mitgeschnitten wurde und warum er sich dazu entschieden hat, den Mix selbst in die Hand zu nehmen. Des Weiteren verrät Sami, wie die Show die Energie der Band einfängt und weshalb er äußerst zufrieden mit dem Endergebnis ist. Klickt hier:

