Across The Atlantic: veröffentlichen brandneue Single, Premiere auf Rock Sound

Across The Antlantic, die heißesten Newcomer aus dem texanischen San Antonio, haben eine brandneue Single von ihrem kommenden Label-Debüt Works Of Progress veröffentlicht.

Sundress Funeral feiert heute Premiere bei Rock Sound – surft auf https://www.rocksound.tv/features/read/like-a-day-to-remember-you-need-to-check-out-this-band-meet-across-the-atla

