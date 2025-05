Time For Metal und Navigator Productions gratulieren den Gewinnern zu jeweils einmal 2 Tickets für das Decapitated Konzert am 21.05.2025 im Stattbahnhof in Schweinfurt und 03.06.2025 in Das Bett in Frankfurt.

21.05.2025 Stattbahnhof, Schweinfurt, Schweinfurt – Decapitated, Warbringer, Cryptopsy und Carnation – Lukas aus Stuttgart

03.06.25 Das Bett, Frankfurt/Main – Decapitated, Warbringer, Cryptopsy und Carnation – Ivanka aus Frankfurt am Main