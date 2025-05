Avkrvst: präsentieren zweite Single & Video “The Trauma” vom kommenden Album “Waving At The Sky“

Nach der Ankündigung und dem Vorverkaufsstart ihres zweiten Albums Waving At The Sky und der Veröffentlichung der ersten Single The Malevolent featuring Ross Jennings von Haken, enthüllen die Norwegischen Prog Rocker Avkrvst nun eine weitere Single – The Trauma.

Simon Bergseth, Sänger, über The Trauma:

“The Trauma is the heart of the story— the origin of everything. A harrowing act triggered a wound that never should have been inflicted. This is where it all begins.“

Die Single erscheint mit einem brandneuen Musikvideo in bewährter Avkrvst-Ästhetik – eine Fortsetzung der Geschichte von der einsamen, trostlosen Seele in der Hütte. Seht euch das Video hier an:

Storytechnisch ist Waving At The Sky die Vorgeschichte zu The Approbation. Die sieben neuen Tracks sind von einer grausamen Familientragödie inspiriert und die düstere Seele des Debüts, die in früheren Musikvideos als einsamer Mann in der Hütte zu sehen war, ist eine der Figuren des neuen Albums.