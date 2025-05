Blood Monolith: Debütalbum „The Calling Of Fire“ ist am 16.05. über Profound Lore Records erschienen und kann jetzt gestreamt werden

The Calling Of Fire, das gnadenlose Debüt der aufstrebenden Extreme-/Death-Metal-Band Blood Monolith, bestehend aus Mitgliedern von Nails, Undeath, Ulthar, Genocide Pact und anderen namhaften Bands aus dem extremen Metal-Underground, ist diesen Freitag über Profound Lore Records erschienen.

Hier könnt ihr das neue Album The Calling Of Fire vollständig streamen:

Blood Monolithwurde 2023 von Gitarrist/Sänger Shelby Lermo (Nails, Ulthar, Ex-Vastum) gegründet. Das Ziel von Blood Monolith war es, etwas noch Widerlicheres, Verrückteres und Aggressiveres zu erschaffen, das von seiner neuen Heimat in Washington DC/Northern Virginia aus operiert. Gitarrist Tommy Wall (Undeath) stieß zu Lermo, und die Musik für die Debüt-LP der Band war bald geschrieben. Bassist Nolan (Genocide Pact, Shitstorm) und Schlagzeuger Aidan Tydings-Lynch (Deliriant Nerve, Brain Tourniquet) vervollständigten das Line-Up.

Die Lage von Blood Monolith ist eng mit ihrem Sound verbunden, denn dieses Epizentrum von Massenmord und Korruption bietet einen ständigen Nährboden für abgekochte Wut und eine reiche Geschichte der Rebellion durch Musik. Der Titel des Albums, The Calling Of Fire, beschwört die innere und äußere Beschwörung der Wut, um dem scheinbar unaufhaltsamen, übermächtigen Bösen ins Gesicht zu spucken, und der klangliche Exzess darin wirkt wie ein Attentat am helllichten Tag.

Mit ihrem einzigartigen und unkonventionellen Konzept und ihrer Ästhetik heben sich Blood Monolith von der Fülle der austauschbaren Death-Metal-Bands ab, die derzeit die Szene bevölkern, und auch ihre Musik geht weit darüber hinaus. Es gibt eine DIY-Mentalität und Ethik, die

The Calling Of Fire ist auf CD, LP und in digitaler Form erschienen.

