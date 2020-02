Verlosung: zwei Karten für die Stahlnacht am 06.03.2020 im Pumpwerk in Wilhelmshaven

Time For Metal und b.o.s.c.h. verlosen zwei Karten für die Stahlnacht am 06.03.2020 im Pumpwerk in Wilhelmshaven.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 02.03.2020!

Time For Metal und b.o.s.c.h. wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Alle Infos zur Stahlnacht am 06.03.2020 im Pumpwerk in Wilhelmshaven findet ihr direkt hier:

Stahlnacht – 06.03.2020 – Pumpwerk Wilhelmshaven

Auch im Jahr 2020 werden die Fans von Musik der härteren Gangart wieder voll auf ihre Kosten kommen, wenn die Lokalmatadoren b.o.s.c.h. am zur alljährlichen Stahlnacht einladen und zusammen mit drei weiteren Bands die Bühnen des Wilhelmshavener Pumpwerks zum Beben bringen und dem Namen des Festivals alle Ehre machen. Denn hier trifft stahlhartes Gitarrengewitter auf hämmernde Bässe und handgemachter Rock auf Industrial Metal und Neue Deutsche Härte.

Heimatliche Verstärkung bekommen die Gastgeber durch keine Geringeren als Nine Eyes Nation, deren Musiker dem regionalen Publikum keine Unbekannten sein dürften, denn hierbei handelt es sich um eine Melodic Rock/Heavy Metal Formation, die im Jahr 2018 von zwei ehemaligen Mob Rules Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen wurde und auf ein überaus erfolgreiches erstes Bandjahr zurückblicken kann. Ihr zeit- und schnörkelloser Rock, der mit seinem amerikanischen Appeal und der kraftvollen Dynamik jedem internationalen Vergleich standhält, stieß nicht nur bei Fachmagazinen auf riesiges Interesse, sondern hinterließ auf zahlreichen Konzerten ein begeistertes Publikum. Und dieses kann sich im Kulturzentrum Pumpwerk anschließend auf Schlagwetter aus Essen freuen. Aus den Tiefen des Ruhrgebiets, gepresst unter tonnenweise Druck und von der Zeit zermartert. 5 Kumpel auf dem Weg in das Licht. So kommen sie an die Oberfläche der Pumpwerkbühne und lassen mit der Kraft der Musik die schweren Zeiten des Bergbaus wiederaufleben. Bei b.o.s.c.h. als Headliner der Stahlnacht herrscht dagegen ein ganz anderer Wind. Hier kommt die raue Nordseeluft zum Vorschein, wenn die vier sturmerprobten Gastgeber mit ihrem typischen German Industrial Metal-Sound das Publikum zum Toben bringen. Denn hier trifft geballte Energie auf handwerkliche Perfektion.

Für alle die, die nicht genug kriegen können und den Abend gemeinsam mit den anwesenden Musikern ausklingen lassen möchten, geht es anschließend rockig im Pumpwerk-Club weiter. Bei der Aftershowparty zeigen Biggus Dickus aus Cuxhaven, dass sie sich nicht um musikalische Trends scheren. Egal ob Punk, Metal oder Industrial, Hauptsache es rockt! Textlich werden alltägliche Dinge ironisch und manchmal auch mit einer Prise Sarkasmus versehen.

So unterschiedlich die Musikrichtungen auch sein mögen, eins haben Bands und Publikum gemeinsam: den Spaß an der Sache. Und genau darum geht es bei diesem Abend der härteren Klänge.

https://www.facebook.com/nineeyesnation/

https://www.facebook.com/Schlagwetter/

https://www.facebook.com/boschband/

https://www.facebook.com/BiggusDickusMusic/

Die bereits 5. Auflage des beliebten Indoor-Festivals wird abweichend von den vorherigen Jahren nicht erst am Gründonnerstag stattfinden, sondern bereits am .

19:00 Uhr Einlass

19:45 – 20:45 Uhr Nine Eyes Nation

21:00 – 22:00 Uhr Schlagwetter

22:15 – 23:30 Uhr b.o.s.c.h.

23:45 Uhr Aftershow-Party mit Biggus Dickus

Tickets gibt es im Vorverkauf in Wilhelmshaven in der Tourist-Information in der Ebertstraße 110, online unter www.pumpwerk.de, sowie in zahlreichen Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.

Einsendeschluss

Monday 2nd of March 2020 12:00:00 AM