Dreamshade: Band nimmt neues Album auf und du kannst Teil davon sein

Die Metalcore-Band Dreamshade arbeitet gerade an ihrem neuen Album – Projektname Album#4. Gemeinsam ist man nun nach vier Jahren der Abstinenz zurück und diesmal mit einer kleinen Fanaktion. Meldet euch einfach bei der Band via Whatsapp und sendet eure Version von Save This. Es ist zwar offen, was genau die Herren aus Lugano mit dem Stimmschnipsel anfangen werden, doch zu erwarten ist eine Art Fanchor. Wir sind gespannt. Um euch einzustimmen könnt ihr euch den Part hier bereits anhören und euch den Aufruf der Band direkt anschauen.

Deadline ist der 28.02.2020.