Sibiir: Ropes 2020 Europe Tour

Die norwegischen Newcomer sind mit ihrem Zweitling Ropes in Europa unterwegs. Den brachialen Stilmix aus Metal, Hardcore, Thrash und Black Gaze konnte man u.a. ja bereits auf dem Summer Breeze, Wacken Open Air und als Support von Kvelertak bewundern. Nun ist es Zeit für eine Headliner Tour.

Diese startet am 27.02. in Aalborg, Dänemark.

Die Termine im deutschsprachigen Raum:

28.02. Indra Club 64, Hamburg

29.02. The Tube Club, Düsseldorf

05.03. Dynamo, Zürich, Schweiz

06.03. Backstage Werk, München

07.03. Cassiopeia, Berlin

Eine Besonderheit zum Gig am 28.02.2020 in Hamburg: Der Indra Club 64 ist quasi Tür an Tür mit dem Grünspan. Hier spielen Kvelertak zeitgleich. Der Support in Hamburg sind Distraction mit einer Mischung aus Punk und Hardcore.

Sibiir sind:

Vocals – Jimmy Nymoen

Guitars – Tobias Gausemel Backe

Guitars – Steffen Grønneberg

Bass – Kent Nordli

Drums – Eivind Kjølstad