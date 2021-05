Verlosung: zweimal ein Bluesman’s Buddy T-Shirt in der Größe XXL

Time For Metal und More Than Just A Drink verlosen zweimal ein Bluesman’s Buddy T-Shirt in der Größe XXL.

Kaufen kann man den Bluesman’s Buddy Whiskey bereits HIER!

Infos zum Bluesman’s Buddy Whiskey:

More Than Just A Drink ist der Initiator und Kreierer des Bluesman’s Buddy Whiskey. Abgefüllt wird er von Saltwater’s in Potsdam. Es handelt sich um einen Bourbon Whiskey, der einige Wochen in kleinem Batch (200 Liter) mit einem Vanille Finish endgelagert wurde, somit handelt es sich nicht mehr um einen offiziellen, reinrassigen Bourbon, sondern um eine neue Art von Spirituose ohne künstliche Geschmacksstoffe.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 20.05.2021!

Time For Metal und More Than Just A Drink wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Thursday 20th of May 2021 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.