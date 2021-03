Fazit

Auf den ersten Blick möchte Vidar The Vampire ganz oben im humorvollen Horrorfilm Sektor angreifen, dieses gelingt jedoch nur bedingt - wenn man nicht gleich das Wort mäßig in den Mund nehmen möchte. Sex, keine Drogen und dafür Blut sorgen ohne Rock 'n' Roll für ein einfaches Konzept, bei dem die religionsfeindliche Stimmung noch die meisten Pluspunkte bei einem Metalhead sammeln kann. Zwar ist die Story nicht grundsätzlich so ausgetreten wie der Jakobsweg, trotzdem wollen die Komponenten nicht richtig miteinander verschmelzen. Will man brutal den Rotstift ansetzen, bleibt das Fazit "gewollt und nicht gekonnt" übrig. Leider muss man sich schlussendlich über diese Folgerung Gedanken machen, bei der man ganz gewiss nicht falsch liegt. Höhepunkte bilden individuelle Handlungen der Darsteller, die das Beste aus dem Entwurf herausholen, welches hier in fast 90 Minuten umgesetzt wird. Fisch oder Fleisch? Da kommen wir auf das Ergebnis "oder". Entweder man wäre weiter in noch tiefere witzige Abgründe abgetaucht oder man hätte versucht, mehr Charme durch brutales, ehrliches Morden zu inszenieren. Mein Favorit wäre die erste Möglichkeit - schließlich ist die Umsetzung gar nicht so unlustig, wie es jetzt vermuten lässt. Mit Bier und ein paar Kumpels kommt Sex, Blut und kein Rock 'n' Roll zwar nicht ganz zum Schuss, reicht aber, um anderthalb Stunden gut gelaunt herumzubekommen.