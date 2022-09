Vio-Lence: „Eternal Nightmare“ Reissue ab sofort vorbestellbar

Die 1985 gegründeten Thrasher Vio-Lence aus Oakland trugen zur Definition und Verfeinerung dessen bei, was als Bay Area-Sound bekannt wurde. Eternal Nightmare wurde ursprünglich am 27. Juni 1988 veröffentlicht und gilt in der Welt der Heavy Music als ein Meisterwerk des Thrash. Metal Blade Records ist stolz darauf, diesen bahnbrechenden Kracher am 28. Oktober auf Vinyl, CD, MC und digital wiederzuveröffentlichen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich unter: metalblade.com/violence

Die Original-Trackliste wurde von Patrick Engel für alle Formate neu gemastert, die alle mit dem ikonischen Original-Cover von Edward J. Repka versehen sind. Sowohl die CD als auch die digitale Version enthalten die ursprüngliche Tracklist sowie 12 zusätzliche Live-Tracks, die am 14. Dezember 2001 im Slims in San Francisco, CA, aufgenommen wurden, während die LP und die Kassette die Original-Trackliste enthalten. Das Vinyl wird mit einer Download-Karte geliefert, die alle Bonustracks enthält.

Vinyl Varianten:

Bloody Flesh Marbled (US)

Deep Purple Marbled (US)

180g Black (EU)

Blood Red Marbled (EU – ltd. 1000 each)

Black / White Marbled (EU – ltd. 1000 each)

CD Tracklist

Disc 1:

01. Eternal Nightmare

02. Serial Killer

03. Phobophobia

04. Calling In The Coroner

05. T.D.S. (Take It As You Will)

06. Bodies On Bodies

07. Kill On Command

Disc 2:

01. Liquid Courage (Live At Slims)

02. Ageless Eyes (Live At Slims)

03. Calling In The Coroner (Live At Slims)

04. World In A World (Live At Slims)

05. Officer Nice (Live At Slims)

06. Subterfuge (Live At Slims)

07. Kill On Command (Live At Slims)

08. Phobophobia (Live At Slims)

09. Bodies On Bodies (Live At Slims)

10. I Profit (Live At Slims)

11. T.D.S. (Live At Slims)

12. Paraplegic (Live At Slims)

Digital Tracklist:

Vinyl Tracklist:

Side 1

Kassette Tracklist:

Side 1

Line-Up:

Sean Killian: Vocals

Phil Demmel: Guitars

Rob Flynn: Guitars

Dean Dell: Bass

Perry Strickland: Drums

Vio-Lence online:

https://www.facebook.com/vioofficialpage

https://www.instagram.com/vio_lence_band