Vorlaut / Korben Dallas – Fritten In Die Messe (Split EP)

Artists: Korben Dallas, Vorlaut

Herkunft: Neuwied, Schöppingen / Deutschland

Album: Fritten In Die Messe (EP)

Genre: Metalcore, Pandacore, Deutsch Rock

Spiellänge: 23:23 Minuten

Release: 17.12.2021

Label: Unsigned

Links: https://www.facebook.com/pg/KorbenDallasPandacore

https://www.facebook.com/vorlautband

Bandmitglieder:

Korben Dallas

Gesang – Piny

Gitarre – Paule

Bass – Nico

Schlagzeug – Konrad

Vorlaut

Gesang – Ali

Schlagzeug – Momo

Gitarre – Kalle

Bass – Tobias

Tracklist:

Korben Dallas – Eine Wie Keine Vorlaut – Lattenjupp Korben Dallas -… Vielleicht Morgen Vorlaut – Scheißegal 2021 (fest Axel Korben Dallas) Korben Dallas – Durch Die Hölle (Vorlaut Cover) Vorlaut – Inspektor Mosh (Korben Dallas Cover)

Da kommt doch tatsächlich die Meldung von Inspektor Mosh aka Piny aka Axel bei mir rein, dass Pandas am Aussterben sind und somit auch der Pandacore. Aha Piny, was bleibt denn da noch zu tun? Ganz klar, etwas Abschließendes. Und was könnte das sein? Eine Split EP der Pandacore (Metalcore) Band Korben Dallas nach über zwölf Jahren Bandgeschichte zusammen mit den Deutsch Rockern von Vorlaut. Das passt dann auch, denn Korben Dallas waren schon immer Vorlaut, also ich meine jetzt nicht die Band. 😀 Ach, bevor ich mich hier verhake, schaut/hört doch selbst.

Die Split EP Fritten In Die Messe erscheint am 17.12. digital auf allen Plattformen.

So jetzt auch wieder zurück zu den Facts. Korben Dallas kommen aus der Gegend Neuwied/Koblenz. Sie spielen Metalcore mit deutschen Texten. Das Ganze sehr melodiös. Sie selbst nennen das Ganze Pandacore. Das trifft es auch irgendwie, denn die Jungs sind genauso knuffig wie ein schwerfälliger chinesischer Pandabär. Nach Problemen im Line-Up ist man mittlerweile wieder vollständig, hat aber beschlossen, im nächsten Jahr unter anderem Namen weiterzumachen, da Piny der einzig verbliebene original Korben Dallas Panda ist und Klonversuche bisher nicht erfolgreich waren. Also gibt es jetzt mit Fritten In Die Messe, das quasi Abschiedsgeschenk vor dem Neuanfang.

Als Verstärkung haben sie sich Vorlaut für Fritten In Die Messe hinzugeholt. Die aus Schöppingen (Münsterland) stammenden Deutsch Rocker Vorlaut geben mit dieser Split EP ein Lebenszeichen – seit ihrem letzten Album sind auch immerhin schon fast drei Jahre vergangen. Da die einzelnen Bandmitglieder ihrem Bandnamen alle Ehre machen, musste auch hier der eine oder andere Musiker bereits die Segel streichen.

Eine Split EP macht in diesem Fall Sinn, denn beide Krachkapellen verbindet seit einem gemeinsamen Festivalauftritt eine ewig währende, sich liebkosende Freundschaft, die zu Kindern der Liebe in Form von etlichen gemeinsamen Konzerten führte. So jedenfalls wurde es mir von Piny geschildert, der mir anlässlich der EP-Vorstellung das Kopulationsverhalten der Bands und dessen Folgen schilderte.

Bei den sechs Songs wechseln sich die beiden Bands ab. Jede Band darf ein Cover der jeweils anderen Bands zum Besten geben. Korben Dallas haben sich den Vorlaut Klassiker Durch Die Hölle ausgesucht, während Vorlaut sich Inspektor Mosh von Korben Dallas nicht entgehen lassen.

Korben Dallas steuern mit Eine Wie Keine und …Vielleicht Morgen zwei für sie typische melodiöse und groovige Pandacor Songs bei. Dies sind dann definitiv die beiden letzten Songs unter der Korben Dallas Flagge.

Vorlaut sind wieder so richtig Vorlaut und steuern mit Lattenjupp einen neuen Song und mit Scheißegal 2021 eine neue Version ihres Live Krachers bei! Dabei holen sie sich zudem noch Schreihals Piny zur Hilfe.