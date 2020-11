Vous Autres – Sel De Pierre

Artist: Vous Autres

Herkunft: Nantes, Frankreich

Album : Sel De Pierre

Spiellänge : 38:28 Minuten

Genre: Black Metal, Post-Black Metal

Release: 25.09.2020

Label: Season of Mist Underground Activists

Link: https://www.facebook.com/vousautresband

Bandmitglieder:

Gesang (Lead Vocals) – β

Gesang, Gitarre, Bassgitarre, Keyboard – ₣

Tracklist:

Onde Vesuve Ecueil Sans Sèves In Humus Nitre

Vous Autres ist eine noch junge Post Black Metal Formation, die 2017 von zwei französischen Musikern gegründet wurde. Anstelle ihrer bürgerlichen Namen agieren sie unter den eigens vergebenen Synonymen β und ₣. Man könnte jetzt meinen, dass es sich bei dem am 25. September erschienenen Album Sel De Pierre um ihr erstes Werk handelt, dem ist jedoch nicht so. Im Jahr der Bandgründung feierten sie bereits ihr Debüt mit der EP Trente Pièces D’Argent (2017). Zwei Jahre später folgte dann ihr erstes Full Length Album Champ Du Sang (2019). Jetzt sind gerade einmal 18 Monate ins Land gegangen und die Franzosen liefern auch schon den zweiten Longplayer innerhalb kürzester Zeit. In Zusammenarbeit mit den Labeln Sludgelord Records, Sleeping Church Records und Season of Mist kam die Produktion von Sel De Pierre zustande. Das Coverartwork stammt hierbei von Romain Barbot.

Zum Kennenlernen habe ich zunächst in die ersten Werke von Vous Autres hineingehört. Schon die beiden Vorgänger von Sel De Pierre zeichnen sich durch wuchtige Rifflandschaften sowie dunkelste und sphärisch erhabene Melodien aus. Bei sämtlichen Songs fällt die hochwertige Produktion auf. Die Black Metaller aus Nantes haben eindeutig Talent für Songwriting. Zudem erweist sich die Wahl ihres Produzententeams als eine gute Investition. Maxime Fevbet (Deluge) unterstützt bei Vesuve als Gastsänger. RSTD liefert einen weiteren Gesangspart für In Humus, dem fünften Track im Bunde. Die Band bezeichnet dieses neue Studioalbum als wirklich wichtig für ihre Zukunft. Sie hoffen, dass die Richtung und die Entwicklung dieses Projekts bei den Fans Anklang findet. Vous Autres arbeiten wirklich hart daran, sich selbst weiter voranzutreiben und neue Visionen zum Ausdruck zu bringen.

Schon gleich beim Opener Onde wird man von einer soundgewaltigen Welle in den tiefschwarzen Abgrund mitgerissen. Satte neun Minuten Spielzeit bringt dieses wuchtige Brett auf die Uhr. Die hypnotisierende Atmosphäre wirkt wie ein starkes Betäubungsmittel, das in regelrechte Trance versetzt. Vesuve verharrt genau dort und hält die bleierne Schwere aufrecht. Ein Entkommen aus diesem Zustand der inneren Starre ist nicht möglich. Das Instrumental Ecueil erzeugt danach Lagerfeueratmosphäre, die Bilder einer einsamen und verlassenen Gegend vor dem geistigen Auge auftauchen lässt. Metallisch klingende Soundeffekte schneiden sich messerartig durch die in sich ruhende Melodielandschaft. Nach und nach dringen weitere Synthiesounds in dieses Klanggefüge vor. Sans Sèves kehrt wieder zurück in die bombastische Post Black Metal Schiene und mündet in einer Umgebung von Tristesse und Frust. Es gleicht einer emotionalen Achterbahnfahrt. Ein lang gezogener Fiepton, der einer Rückkopplung ähnelt, zieht sich am Schluss noch einmal markerschütternd durch die Hörwindungen. Das löst bei mir direkt Gehirnfrost aus. In Humus beginnt mit indianisch anmutendem Getrommel, begleitet von einem sphärisch getragenen Sound. Auch hier herrscht wieder eine äußerst düstere Atmosphäre vor, die von wuchtigen Basslinien kräftig untermauert wird. Schlusslicht Nitre lässt Assoziationen an ein Instrumental für eine Meditation & Relaxation CD aufkommen, das für Tiefenentspannung sorgen soll und dies sogar erreicht. Ich frage mich allerdings, wie das hier thematisch hineinpasst.

Vous Autres erschaffen mit ihrem zweiten Full Length Album Sel De Pierre ein intensives Hörerlebnis.

Formate: CD, Digital Album (MP3, Flac, etc.), Vinyl (schwarz / farbig)