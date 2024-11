W.A.S.P.: eröffnen das W.A.S.P.-Museum als Teil ihres „Album One Alive“ Tour VIP-Erlebnisses

Hollywood, CA (31. Oktober 2024) – W.A.S.P. haben ihre Album One Alive Tour gestartet. Die Tour feiert den 40. Jahrestag des ersten W.A.S.P.-Albums, indem sie es in seiner Gesamtheit von Anfang bis Ende spielt. Wieder einmal bietet Blackie Lawless vor jeder Show ein intimes VIP-Erlebnis an. Die Fans bekommen nicht nur Fotos mit Blackie, Autogramme, ein eingeschweißtes Autogramm, Gitarrenplektren und eine ganz besondere Frage- und Antwortrunde mit Blackie … jetzt können die Fans auch zum allerersten Mal das W.A.S.P.-Museum erleben, das exklusiv für die VIP-Erfahrung bei jeder Show ist. Das Museum enthält eine Vielzahl von Gegenständen, die direkt aus den W.A.S.P.-Schließfächern stammen. Die Fans können das originale W.A.S.P.-Schild, Blackies Kopf von der ersten Bühne, eine Raw Meat-Box, seinen Bass, seine Raiders-Gitarre, die Blind In Texas-Gitarre, seine Kleidung aus den Blind In Texas– und Wild Child-Videos, Gold- und Platin-Schallplatten, Magazine, Poster von legendären Shows, den F*ck Like A Beast-Schlips, eine goldene Überraschungsplatte und eine Uhr und vieles mehr sehen. Zusätzlich gibt es ein Foto mit Elvis und Blackies legendärem Mikrofonständer.

VIP-Tickets können unter https://waspnation.myshopify.com erworben werden.

„Das VIP-Erlebnis war erstklassig. Ich habe im Laufe der Jahre nur wenige besucht, und das war bei weitem das beste. Ich mochte die Fragen und Antworten und wie aufmerksam und einnehmend Blackie war. Außerdem war er sehr genau darauf bedacht, die Gegenstände auf die bestmögliche Weise zu signieren.“ – Scott

Die 1982 gegründete Band W.A.S.P. hat sich vorgenommen, dieses von allen Seiten hochgelobte „klassische“ Album zum Leben zu erwecken. Leadsänger Blackie Lawless sagt: „Es war eine wütende Platte, gemacht von einer wütenden Band. Es war ein Album, das nicht nur die Einstellung der Bandmitglieder, die es gemacht haben, widerspiegelt, sondern auch ein Album, das seine Zeit widerspiegelt.“ Die Platte wurde zu einem zentralen Bestandteil der Metalszene der 80er-Jahre und bleibt eines der besten Metal-Debütalben aller Zeiten.

Neben dem Bassisten Mike Duda und dem Lead-Gitarristen Doug Blair, die seit 29 bzw. 26 Jahren in der Band sind, wird W.A.S.P. von dem langjährigen Schlagzeuger Aquiles Priester unterstützt.

Album One Alive Tickets können unter https://www.waspnation.com/tour erworben werden.

Die Album One Alive Welt-Tour 2024:

10/26/24 San Luis Obispo, CA @ Fremont Theater*

10/28/24 Portland, OR @ Roseland Theater

10/29/24 Seattle, WA @ Moore Theatre

10/30/24 Vancouver, BC @ Vogue Theatre

11/01/24 Calgary, AB The Palace Theatre

11/02/24 Spokane, WA @ Knitting Factory

11/03/24 Boise, ID @ Knitting Factory

11/04/24 Salt Lake City, UT @ The Depot

11/05/24 Denver, CO @ Paramount Theatre

11/07/24 Minneapolis, MN @ The Fillmore

11/08/24 St Charles, IL @ The Arcada Theatre

11/09/24 St Charles, IL @ The Arcada Theatre

11/10/24 Detroit, MI @ Royal Oak Music Theatre

11/11/24 Toronto, ON @ History

11/13/24 Montreal, QC @ MTELUS

11/14/24 Quebec City, QC @ Theatre Capitole

11/15/24 Boston, MA @ Orpheum Theatre

11/16/24 New York, NY @ Hammerstein Ballroom At Manhattan Center

11/17/24 Philadelphia, PA @ Franklin Music Hall

11/19/24 Cleveland, OH @ The Agora Theater

11/20/24 Pittsburgh, PA @ Stage AE

11/21/24 Stroudsburg, PA @ The Sherman Theater

11/22/24 Silver Spring, MD @ The Fillmore

11/23/24 Charlotte, NC @ The Fillmore

11/24/24 Orlando, FL @ The Plaza Live

11/26/24 Nashville, TN @ Ryman Auditorium

11/27/24 Atlanta, GA @ The Eastern

11/29/24 Houston, TX @ House Of Blues

11/30/24 San Antonio, TX @ Aztec Theatre

12/01/24 Dallas, TX @ The Factory in Deep Ellum

12/03/24 Little Rock, AR @ The Hall

12/04/24 Wichita, KS @ The Cotillion

12/06/24 Albuquerque, NM @ REVEL

12/07/24 Tempe, AZ @ The Marquee Theatre

12/09/24 Tucson, AZ @ The Rialto Theatre

12/10/24 San Diego, CA @ House Of Blues

12/11/24 Reno, NV @ Grand Sierra Resort and Casino

12/12/24 Las Vegas, NV @ Brooklyn Bowl

12/13/24 San Francisco, CA @ The Warfield

12/14/24 Los Angeles, CA @ Hollywood Palladium