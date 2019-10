Waltari: auf Tour mit Dog Eat Dog

Waltari sind momentan mit Dog Eat Dog auf Tour. Das neue Album erscheint Anfang 2020 auf Rodeostar Records.

02.10.19 DE – Berlin / Musik & Frieden

08.10.19 AT – Wien / Viper Room

09.10.19 DE – München / Backstage

Alle Termine der Europatour findet ihr auf der Homepage.

Die „Crazy Finns“ haben ein neues Album in der Tasche und kehren mit einer Hymne für die „Post-Rock-Generation“ zurück, die – aufgrund ihrer späten Geburt – nicht wissen, dass die Menschen früher noch optimistisch in die Zukunft blickten und dementsprechend lebten.

Postrock, die erste Single aus dem neuen Album, ist eine Hommage an diese Generation Null, die in diese heiklen Zeiten und in diese schwierige Welt reingeboren wurde. Seien es populistische Demagogen auf der ganzen Welt, riesige Umweltprobleme usw. – und doch sehnen sie sich nach etwas Besserem, was sie auch verdient haben! Musikalisch ist der Song ein typischer Waltari-Song mit einem schnellen Rhythmus, einem Metal-Riff kombiniert mit einer melodischen Hookline und einem Rap-Part. Macht laut – endlich ist wieder Waltari-Zeit! Bereitet euch auf den totalen Wahnsinn, kombiniert mit musikalischem Genius vor. Einfach Waltari