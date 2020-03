Way Of Darkness 2020: bestätigen LIK

Wir bleiben in Schweden und begeben uns auf einen kurzen Trip direkt von der CUT UP Basis in Karlstadt nach Stockholm und finden dort vier Typen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, nicht nur den Sound sondern auch dem Songwriting einer der Urväter eines ganzen Genres zu huldigen. Die Rede ist natürlich von LIK, die sich absolut der Mucke von Dismember verschrieben haben und daraus auch kein Geheimnis machen. Fette Riffs, fette Vocals, fetter HM2-Sound und eine der Death Metal Überraschungen der letzten Jahre. Die Band konnte mit Mass Funeral Evocation gut von sich reden machen und ihren Ruf durch den Nachfolger Carnage und einige Liveshows gut untermauern.

Das Way Of Darkness 2020 findet am 2. und 3. Okober 2020 in der Stadthalle Lichtenfels statt.

Tickets und weitere Infos bekommt ihr hier:

