We Sell The Dead: Laden am 23.Feb zur großen Release-Party nach Göteborg ein

Am 23. Februar 2018 erscheint „Heaven Doesn’t Want You And Hell Is Full“, das Debütalbum der Band um Niclas Engelin (In Flames, Engel), Drömrikets Jonas Slättung,Gas Lipstick (ehemals HIM) und Apollo Papathanasio (Spiritual Beggers, Firewind).

An ebendiesem Tag lädt die Band in ihre musikalische Heimatstadt Göteborg ein, um gemeinsam mit Fans und Freunden die Veröffentlichung ihres Albums zu feiern. Erstmals werden Fans in den Genuss einer exklusiven Akustik-Session kommen, können alle sechs Teile des Animationsfilms sehen und der Band im Rahmen einer Q&A-SessionFragen stellen und endlich Antworten auf die Frage erhalten, „Was, wenn Jack the Ripper in einer Band gespielt hätte? In einer Metal-Band?“.

Die Acoustic Session und das Q&A werden live bei Facebook übertragen.

Das Debüt von WE SELL THE DEAD, „Heaven Doesn’t Want You And Hell Is Full” erscheint am 23. Februar 2018 bei earMUSIC. Harte, aber dennoch melodische Klänge transportieren den Hörer in eine von viktorianischen Zeiten inspirierte Welt, die von pompösen Herrenhäusern und gewaltigem Luxus auf der einen Seite, der Härte und Grausamkeit in der Gosse auf der anderen Seite geprägt ist. Es ist eine vor Hysterie tropfende Welt, bestimmt vor allem durch Mystik und dunkler Romantik.

WE SELL THE DEADs Musik nimmt darauf nicht nur Bezug, zeigt nicht nur mit dem Finger auf Ungerechtigkeit und Ungleichheit, sondern treibt die Thematik auf die Spitze, indem sie mit Motiven von Geistern, Tod oder Religion spielen. Ungeachtet der viktorianischen Inspiration, behalten WE SELL THE DEAD einen sehr modernen und allgegenwärtigen Ansatz, der auch auf den aktuellen Zeitgeist Bezug nimmt.

Würde Jack the Ripper in der heutigen Zeit leben, er wäre mit Sicherheit der größte Fan der Band!

THE BAND

• NICLAS ENGELIN // GUITAR

• GAS LIPSTICK // DRUMS

• JONAS SLÄTTUNG // BASS

• APOLLO PAPATHANASIO // VOCALS

THE VIDEO ARTIST

• DAN LINDH

WE SELL THE DEAD – RELEASE PARTY

Wann: 23. Februar, 21:00 Uhr

Wo: Bio Roy, Göteborg

Was: Acoustic Session, Q&A, Screening der animierten Videos, Signing Session

FREE ENTRY

Alle Infos zur Releaseparty auch nochmals hier:

https://www.facebook.com/events/842480732618955/

