Weird Wolves: veröffentlichen neue Single „The Wound That Keeps On Giving“

Ava Gore und Raf Colantonio, das geheimnisvolle Duo hinter Weird Wolves, sind zurück mit einer neuen fesselnden Single, die tief in die Psyche der Performance und das Paradox der öffentlichen Verehrung eindringt. The Wound That Keeps On Giving, auf allen Streaming-Plattformen verfügbar, stellt eine bedeutende Ergänzung ihrer Diskografie dar und verbindet dunkle tanzbare Disco-Rhythmen mit der rohen emotionalen Tiefe von Post-Punk und Electronic Rock.

Weird Wolves erforschen den engen Tanz zwischen Künstlern und ihrem Publikum und erzählen von kreativen Opfern und der Suche nach echter Verbundenheit im grellen Scheinwerferlicht. Die pulsierenden Beats und eindringlichen Melodien des Tracks dienen als Hintergrund für die Texte, die die Verletzlichkeit und Isolation aufzeigen, die oft von der glitzernden Fassade des Ruhms verdeckt werden. The Wound That Keeps On Giving spricht das Herz der Kunst an – die Nutzung des persönlichen Schmerzes als Leinwand für eine Verbindung, das Verlangen nach authentischer Anerkennung jenseits des Oberflächlichen. Es ist ein Song, der sich an alle richtet, die jemals den Schmerz gespürt haben, gesehen, aber nicht verstanden zu werden, zu geben, ohne die Tiefe der Verbindung zu erhalten, die sie suchen.

Er lädt die Zuhörer in eine Welt ein, in der Träume nach Aufmerksamkeit rufen und der Künstler als imperfekte Persönlichkeit für die Liebe des Publikums blutet. Es ist eine drastische Erinnerung an den emotionalen Tribut, den die unerbittliche Forderung unserer Kultur nach mehr fordert, gemalt vor dem Hintergrund unwiderstehlicher dunkler Disco-Beats, die zum Tanzen und Nachdenken gleichzeitig herausfordern.

Während sich Weird Wolves auf die Veröffentlichung ihres Debütalbums im Sommer 2024 vorbereiten und die Bühne des East Side Festivals in Deutschland betreten werden, ist The Wound That Keeps On Giving ein starker Auftakt für die Tiefe und Diversität ihrer bevorstehenden Musik.

Weird Wolves live im Sommer:

06.07.2024 – East Side Festival in 06126 Halle (Saale)

Weird Wolves:

Ava Gore – Gesang, Gitarre & Bass

Raf Colantonio – Gesang, Gitarre & Bass

Weird Wolves online:

https://instagram.com/weirdwolvesmusic

https://www.facebook.com/weirdwolvesmusic

https://weirdwolves.com