Angmodnes – Rot Of The Soul

Artist: Angmodnes

Herkunft: Utrecht, Niederlande

Album: Rot Of The Soul

Genre: Funeral Doom

Spiellänge: 55:14 Minuten

Release: 01.03.2024

Label: Tragedy Productions

Link: https://www.facebook.com/angmodnes/

Bandmitglieder:

Kompositionen, Gitarre, Bass, Vordergrundgesang, Recording, Mixing & Mastering – Y.S.

Kompositionen, Schlagzeug, tagelharpa, Hintergrundgesand, zusätzliche Gitarre – M.V.

Gesang (Alt und Sopran) – F.S.

Tracklist:

Beneath The Hours Agony Of The Sun Stagnant Rot Of The Soul

Vor ungefähr 1,5 Jahren hatte ich in einem Review geschrieben: „Da habe ich ja mal wieder was Großartiges und Außergewöhnliches entdeckt. Eine Entdeckung für die Freunde der entschleunigten Metal Musik, also dem Doom Metal. In diesem Subgenre gibt es bekanntlich einige Abstufungen. Hier befinden wir uns auf der untersten Tempoebene, dem Funeral Doom.“

Das war damals die Debüt-EP The Weight Of Eternity der Niederländer Angmodnes. Eine EP mit über 36 Minuten Laufzeit. Ich denke mal, in anderen Metal Genres würde das unter Album laufen. Nur im Doom gehen solche Werke als EP durch. Da fallen mir gleich Reverend Bizzare mit ihrer EP Harbringer Of Metal mit 74 Minuten Laufzeit ein, es gibt aber noch genügend andere tolle Beispiele.

Nun erscheint das Album Rot Of The Soul am 01.03.2024 über Tragedy Productions und ist dort als CD erhältlich. Aus meiner Sicht, das schon einmal vorweg, braucht es da auch eine Vinyl. Vielleicht erhören Angmodnes mich ja!

Angmodnes ist ein Furneral-Doom-Metal-Projekt der beiden aus Utrecht stammenden Niederländer Y.S. (Wilds Forlorn, Apotelesma) und M.V. (Apotelesma, Vanir). Das Projekt Angmodnes entstand als Ableger von Apotelesma. Der gewaltige Funeral Doom Einschlag der Kompositionen machte es für Apotelesma unmöglich, diese zu spielen, da sie nicht im Einklang mit deren Konzept standen. Die beiden Protagonisten entdeckten nach der Veröffentlichung ihrer EP ihre Liebe zu diesen Kompositionen wieder und wurden gleichzeitig dazu inspiriert, neues Material zu erschaffen. Hatte es bis zur Veröffentlichung der EP seit Gründung des Projektes im Jahr 2013 ganze neun Jahre bis zur Veröffentlichung gebraucht, hat es nun bis zur Veröffentlichung des Albums mit über 55 Minuten Spielzeit nur 1 ½ Jahre gedauert.

Rot Of The Soul knüpft zwar an den Stil und die Atmosphäre des Debüts The Weight Of Eternity an, gleichzeitig wagt man sich aber partiell auch aus dem typischen Funeral Doom Metal heraus. Inhaltlich handeln die fünf Songs (nur einer ist knapp unter zehn Minuten Spiellänge) vom Geist eines Menschen, der an einer schweren Depression leidet, von existenziellen Ängsten heimgesucht wird und immer tiefer in den Sumpf der Verneinung und weltlichen Ablehnung versinkt.

Das ist natürlich „harter Tobak“ und steckt dementsprechend auch voller „schwarzer“ Abgründe. Angmodnes schaffen es allerdings, diese doch sehr bedrückende Atmosphäre mit großartiger Spannung und toller Atmosphäre entstehen zu lassen. Angmodnes nehmen den Hörer regelrecht mit auf eine eindringliche Reise der Verrottung der Seele.

Eine manchmal gespenstische Atmosphäre wird durch die tiefen Töne der Instrumente und männlichen Klar- und Harshgesang erzeugt. Dazu gesellt sich der betäubende/ ätherische Gesang von F.S., deren beeindruckende Leistungen auch schon auf The Weight Of Eternity zu vernehmen waren. Dort wurde sie neben den beiden Protagonisten Y.S. und M.V. noch als „Gastsängerin“ geführt. Da jedoch ihr Gesang mittlerweile ein integraler Bestandteil des Sounds von Angmodnes ist, wurde F.S. nun als vollwertiges Bandmitglied in die Band integriert.

Mit Beginn des Openers Beneath bis hin zum herzzerreißenden und erdrückenden Titeltrack Rot Of The Soul zum Abschluss ein Meisterwerk des entschleunigenden Doom mit großartiger Atmosphäre!