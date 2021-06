White Void: veröffentlichen Synthwave-Remix von GosT ihres Songs „Where You Go, You’ll Bring Nothing“

Die vielschichtige norwegische Hard Rock-Band White Void rund um Lars Nedland hat den ersten Teil einer Serie von Remixen ihres hochgelobten Debütalbums Anti, das am 12.03.2021 erschienen ist, veröffentlicht.

Niemand Geringerer als der renommierte Dark Synthwave-Künstler GosT hat sich des White Void-Songs Where You Go, You’ll Bring Nothing angenommen und es auf seine 80er Electro-Wave-Stimmung heruntergebrochen. Dabei hat er sich zunächst auf die verträumte und elegische Seite des Tracks konzentriert, aber gegen Ende den Blick auf den Dancefloor gerichtet.

Lars Nedland kommentiert: „Dunkelheit und Tristesse gibt es in vielen Formen, und ich war schon immer ein Fan der eingefärbten Melancholie von GosT. Es war ziemlich offensichtlich, dass das düstere Neon von White Void und die Dunkelheit von GosT gut zusammenpassen würden, und das Ergebnis ist ein ergreifender Remix von Where You Go You’ll Bring Nothing. Es ist ein melancholisches Stück, das durch die fesselnden Klanglandschaften von GosT und durch James‘ seltsame Fähigkeit zur melodischen Dekonstruktion neue Kraft und Stärke erhält. Stellt Euch vor, wie die Untoten in den Neonlichtern der Stadt tanzen. Dies ist der Klang einer Nacht, die in bunter Düsternis glüht.“

GosT fügt hinzu: „Allein schon der Gesang bei diesem Song hat mich zu diesem Remix inspiriert. Es macht mir immer sehr viel Spaß, Songs außerhalb des Electronic-Genres zu remixen. Das ist so eine Art Herausforderung für mich. Der Aufbau des Songs und die Übergänge sorgten für einen extrem unterhaltsamen Remix-Prozess.“

Für White Void sind Electronic Musik oder New Wave keine Fremden. Falls Ihr es verpasst habt, als Lars über einige seiner Lieblingsalben in seiner Vinyl-Sammlung gesprochen hat, könnt Ihr Euch hier die Videos anschauen:

White Void – Lars Talks Vinyl: Electronic Music

https://youtu.be/eGZlf0d_7jg

White Void – Lars Talks Vinyl: New Wave

https://youtu.be/wBStE2wV3NE

White Void – Lars Talks Vinyl: Black Metal

https://youtu.be/Cee7q5Y6EjA

White Void – Lars Talks Vinyl: Prog Rock

https://youtu.be/BeYbcJoTy5c

White Void sind:

Lars Nedland – Gesang

Tobias Solbakk – Schlagzeug

Vegard Kummen – Bassgitarre

Eivind Marum – Gitarre