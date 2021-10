Wicked Sensation feat. David Reece: kündigen neues Album an

Nach ihrem hochgelobten Album Adrenalin Rush im Jahr 2014 haben Wicked Sensation mit ROAR! eine neue Heimat gefunden, und sie sind gewappnet und bereit, mit ihrem neuen Album Outbreak den entscheidenden Schritt weiterzugehen. Mit einem neuen und erfrischenden Line-Up haben sich die Gitarristen Michael Klein und Sang Vong erneut mit Sänger David Reece (ex-Accept) zusammengetan, um am Songwriting für ihr fünftes und ohrenscheinlich bestes Album Outbreak zu arbeiten! Wieder mit an Bord ist auch der langjährige Produzent und Freund Dennis Ward (Pink Cream 69 etc.), der Outbreak gemischt und gemastert hat. Wicked Sensation präsentieren nun im Dezember 2021 ihr stärkstes Album. Niemand geringerer als der unglaubliche Gus G. (Firewind, ex-Ozzy) machte der Band die Ehre für einen Gastauftritt beim Song Light In The Dark. Outbreak strotzt vor toller Melodic-Hard-Rock-Hits und ist ein Must-have für alle Fans von großartigem Stadion-Rock! Die Inspiration für das Artwork, einschließlich des Mission Timewalker-Konzepts, entstammt der aktuellen Pandemie-Situation… Aufgrund des intergalaktischen Outbreak wird der Timewalker ins Jahr 2019 zurückgeschickt, um in die Geschichte der Zeit einzugreifen!

Pre-order the album here: https://bit.ly/wicked_sensation_outbreak

Outbreak erscheint als Digipak-CD, Transparent-Orange/Red-Splatter-Vinyl (300 Exemplare weltweit!) als Stream und als Download.

Outbreak Tracklist:

1. Mission Timewalker (Intro)

2. Starbreaker

3. Child Of Sorrows

4. Light In The Dark (Feat. Gus G.)

5. Satisfy Temptation

6. Breaking Away

7. Face Reality

8. Hide Away

9. Jaded Lady

10. Step Into The Light

11. Tomorrow

Wicked Sensation sind:

David Reece – Vocals

Michael Klein – Guitars

Sang Vong – Guitars

Mitch Zasada – Bass

Alex Hlousek – Drums

Bernd Spitzner – Keyboards

http://www.wicked-sensation.com

https://www.facebook.com/Wicked.Sensation.band