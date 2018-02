Wintersun: kündigen spezielle „By Request“-Shows in Finnland sowie Russland-Konzerte an

Die finnischen Epic Metaller Wintersun haben kürzlich ihre überaus erfolgreiche Europatour mit Arch Enemy, Tribulation und Jinjer beendet. Doch so schnell kommt die Truppe um Jari Mäenpää nicht zur Ruhe: Bereits nächsten Monat geht es für Wintersun nach Russland, um dort v.a. die Tracks ihres aktuelles Werks The Forest Seasons in St. Petersburg und Moskau zu präsentieren. Im April werden sie dann einmal mehr die Bühnen ihrer Heimat beehren – und zwar in Form dreier By Request-Shows, über deren Setlists die Fans im Voraus online abstimmen können! Weitere Details und alle kommenden Termine im Überblick gibt es unten.

Die Band erklärt das Vorgehen bzgl. der kommenden By Request-Shows:

„Für jede Show gibt es eine separate Umfrage, bei der aus allen Songs unserer bisherigen drei Alben gewählt werden kann. Sollte diese Idee hohen Anklang finden, werden wir über weitere Shows dieser Art in anderen Ländern nachdenken. Befolgt bitte folgende Schritt, damit das Ganze funktioniert:

– Begebt Euch zum entsprechenden Facebook-Event (s.u.).

– Stimmt bitte nur ab, wenn Ihr wirklich zu einer der Shows gehen wollt.

– Pro Song, den Ihr gerne hören würdet, habt Ihr eine Stimme.

– Wählt max. zehn Songs.“

Wintersun live 2018:

10.03. RUS St. Petersburg – Club Zal

11.03. RUS Moskau – Zil Arena

20.04. FIN Lahti – Möysän Musaklubi

26.04. FIN Helsinki – Nosturi

28.04. FIN Kouvola – House of Rock Bar

02. – 04.08. D Wacken – Wacken Open Air

23. – 25.08. D Crispendorf – Wolfszeit Festival

