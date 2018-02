Drive, She Said: Escape Music veröffentlicht das Album Real Life – komplett neu gemixt und gemastert

Drive, She Said: Escape Music veröffentlicht das Album Real Life – komplett neu gemixt und gemastert

Das amerikanische Melodic Metal Duo Drive, She Said veröffentlichte insgesamt 6 Alben und war bekannt für herausragende Vocals und absolut hymnische Songs. Real Life erschien erstmals 2003 und wurde von Mark Mangold (Keyboard und Background Vocals) und Al Fritsch (Gesang, Gitarre und Bass) in Mariel’s Kitchen Studios (N.Y.) und Jack’s House Studios (N.J.) selbst produziert. Für diesen Release holten sie sich zudem Unterstützung von Drummer Jonathan Mover. Jetzt wurde das Album von Mark Mangold und Brian Anthony neu gemixt und gemastert sowie ein neues Front-Cover kreiert.

Mangold, ein angesehener Keyboarder, und sein Partner, der außergewöhnliche Sänger und Multi-Instrumentalist Al Fritsch, trafen sich erstmals im Jahr 1988 und begannen an ihrem ersten Album für Drive, She Said zu arbeiten, welches auf Columbia Records erschien. Die Band tourte sehr intensiv und spielte mit Bands wie FM, UFO und vielen anderen auf den Festival-Bühnen.

„Als wir anfingen war es uns wichtig einen absolut originalen Sound zu schaffen und hoffentlich einen Hit zu haben. Wir waren sehr ehrgeizig und wollten unsere Musik auf die Spitze treiben! Unsere Lieblings-Platte war ohne Zweifel Real Life, aber die Original-Aufnahmen klangen nie so, wie wir es haben wollten. Das Album bietet den Gesang, das Hymnische und Progressive wie wir es uns vorstellten und wir hatten Spaß an den Songs. Aber erst jetzt sind wir mit dem Remix soweit, die Songs so zu veröffentlichen wie wir es uns damals wünschten,“ beschreibt Mangold die Arbeit an den damaligen Aufnahmen, nachdem Al Fritsch verstarb. Real Life lässt seine Stimme wieder aufleben.

Kommentare

Kommentare