Winterverlosung 2021 Part 4: mit zwei Metalcore Scheiben

Time For Metal und Gordeon Music führen euch durch den tristen Winter und versorgen euch mit spannenden CD-Paketen bis in den Februar hinein. Die Time For Metal Winterverlosung 2021 geht nun mit etwas Metalcore in die vierte Runde und macht einen Gewinner von euch mit zwei tollen CDs glücklich.

Wolfpack – Loathe

Mediokrist – Traumwelt

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 07.02.2021!

Time For Metal und Gordeon Music wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Sunday 7th of February 2021 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.