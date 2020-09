Witchrider: präsentieren Video zur Single ‚You Lied‘

Witchrider melden sich nach sechs langen Jahren endlich zurück! Nun ist auch das humorvolle DIY-Video zur Single You Lied veröffentlicht worden.

Die Band kommentiert: „We needed a video for the first single, so we bought a green screen. That was basically the whole extend of the premiss for the shoot: Use green screen. And I think it really shows! With all the money that was left in the budget, we hired the best editor we could find. It’s the chimpansee in the beginning of the video. Have fun watching! We sure had a blast creating this masterpiece.“

Electrical Storm ist genau die Granate, die wir alle von der Band erhofft haben. Die Mixtur aus lauten, harten Gitarren, mitreißendem Gesang und düsteren elektronischen Elementen funktioniert hervorragend. Das Album erobert die Herzen des Publikums wie ein leckerer Erdbeer-Smoothie, der mit einem Katapult abgefeuert wird.

Die Stoner/Alternative-Rocker aus dem schicken Graz gibt es seit 2012. Ihr zweites Album Electrical Storm ist eine beeindruckende musikalische Reise, in die man gerade in der heutigen Zeit wunderbar eintauchen kann. Die Band setzt auf Abwechslungsreichtum und coole Melodien, behält aber immer den nötigen Punch und bricht gern aus der engen Genre-Schublade aus. Live haben Witchrider u.a. mit Kadavar, Karma To Burn, Truckfighters und Blues Pills beeindruckt.