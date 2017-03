Across The Burning Sky: veröffentlichen „Sacrifice“ Video

Nach ihrer ersten Auskopplung „Bloodlines“ veröffentlichen die dem Götheburg Style huldigenden Melodic Deather von Across The Burning Sky mit „Sacrifice“ dieser Tage einen zweiten Song von ihrem aktuellen Album „The End Is Near“. Das Video, welches in Kooperation mit Metal Hammer Italia seine Premiere feierte, stellt eine Kombination aus Lyric Video und religiösen Motiven und Ritualen dar, welche im Kontext mit den Lyrics als grundsätzliche Religionskritik die Existenz eines Gottes und dessen Anbetung in Abrede stellen.

„Sacrifice“ ist musikalisch einmal mehr eine rasante und garstig vorgetragene Ode an den frühen Melodic Death Metal der Neunziger und wird auch auf dem demnächst erscheinenden vierten Teil der „Hymns Of The Underground“ Compilation Reihe zu finden sein.

