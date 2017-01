Die schwedische Metal-Bandwird gemeinsam mitam 25.August beim Gießener Kultursommer für eine heiße „Heavy Metal“-Nacht inmitten der historischen Klostermauern sorgen. AMON AMARTH (dt.: Schicksalsberg) gehören weltweit zu den wichtigsten Vertretern des Melodic Death Metals und des Viking Metals.

Das Thema Wikinger und deren Geschichte zieht sich wie ein roter Faden durch das Schaffen der Band, das mit einem passenden Soundtrack aus krachenden Rhythmen, raffinierten Melodien und mitreißend-rebellischen Refrains umgesetzt wird. Ihr aktuelles Konzept-Album „Jomsviking“ erreichte Platz 1 der deutschen Albumcharts. AMON AMARTH stammen aus der legendären schwedischen Metal-Szene Mitte der Neunziger und erarbeiteten sich in den letzten zwei Dekaden eine herausragende Reputation in der Musikszene. Seit der Veröffentlichung des Debüts „Once Sent From The Golden Hall” (1998) ging es mit der schwedischen Band immer nur bergauf. Der entscheidende Durchbruch gelang ihnen schließlich 2008 mit dem Klassiker „Twilight Of The Thunder God”, die Folgealben „Surtur Rising” (2011), „Deceiver Of The Gods“ (2013) festigten den Erfolg des Quintetts. „Die Shows sind immer absolut fantastisch”, freut sich bereits Sänger Johan Hegg. „Wenn du auf der Bühne stehst, und du diese Verbindung mit den Leuten und die Reaktion auf all die ganze harte Arbeit, die du hineingesteckt hast, spürst, dann weißt du genau, dass alle Anstrengungen und Härtefälle der letzten Jahre nicht umsonst waren.“

Die US-amerikanische Metal-Band TRIVIUM aus Florida ist für ihre Live-Performance legendär. Ihre intensiven Konzerte zählen zu den besten des Genres. Die fulminante Mischung aus brachialen Arrangements, kunstvoller Instrumentierung und komplexem Songwriting verhalf TRIVIUM zur großen Anerkennung und zu über einer Million verkauften Tonträgern.

Als weiterer Act wird die schwedische Death-Metal-Band TRIBULATION auftreten. Der Konzertabend mit den „Heavy Metal“-Bands im Rahmen des Gießener Kultursommers ist unbestuhlt. Die Parkplätze auf dem Schiffenberg sind auf 350 Plätze begrenzt. Diese Parktickets können optional bei jedem Ticketkauf für 10,- EUR pro Fahrzeug erworben werden. Für alle anderen Gäste wird es – wie letztes Jahr auch – einen kostenfreien Buspendeldienst geben. Die detailliierten Infos dazu findet man unter: www.giessener-kultursommer.de