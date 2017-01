Die schwedische Alternative Rock/Metal-Band IMMINENCE haben das Musikvideo für ihren brandneuen Song ‚This Is Goodbye‚. Außerdem haben sie den Pre-Order ihres neuen und gleichnamigen Albums gestartet.

Eddie Berg, Sänger von IMMINENCE, kommentiert: „The new album is about the prowess of leaving something behind in order to make room for something else. It can be anything from relationships, pride, reason, fears or faiths, a use or abuse. It symbolizes the sacrifices we make for our ambitions and emotions. For Imminence, it is also a direct reference to the changes we’ve gone through as a band and lifting the restrictions of genre definitions to create something out of pure passion and inspiration. The lyrical themes spring from my soul, my most inner thoughts and struggles and the emotive prison I built for myself.“

Schaut euch ‚This Is Goodbye‘ hier an: https://youtu.be/4bP38kcnJW0

Bestellt euch das neue Album »This Is Goodbye« jetzt hier vor: http://geni.us/ ImminenceGoodbye

Kürzlich haben IMMINENCE auch bekannt gegeben ANNISOKAY auf ihrer Europa-Tour im März und April 2017 zu supporten.

Tourdaten:

30.03. D- München, Backstage

31.03. D- Stuttgart, Kellerclub

01.04. D- Cham, L.A. Eventhalle

06.04. CH- Aarburg, Musigburg

07.04. D- Aschaffenburg, Color-Saal

08.04. D- Nürnberg, Cult

09.04. AT- Wien, Viper Club

20.04. D- Berlin, BiNuu

21.04. D- Jena, F-Haus

22.04. D- Dresden, Konk

26.04. D- Hamburg, Logo

27.04. D- Köln, Underground

29.04. D- Schütter, Komplex

»This Is Goodbye«, das neue Album von IMMINENCE, ist ein Koloss, das Zutaten der wildesten Sorte beinhaltet – gemixt mit emotionalen und herzzerreißenden Themen. Es ist eine moderne Platte, die verschiedene Elemente des Alternative/Popular-Genres mit wilden Emotionen in akustischen Ausbrüchen kombiniert.

Das Album wurde hauptsächlich von den Hauptkomponisten Eddie und Harald selbst produziert. Jedoch spielte Simon Peyron in diesem Prozess ebenfalls eine wichtige Rolle, weil er der Gesangsproduzent bei diesem Biest von einem Album ist.

Der langjährige Freund und Grafikdesigner der Band Jakob Koc war genau die richtige Person um die Komplexität und die Einfachheit des gewaltigen Sounds von IMMINENCE zu visualisieren, denn er kreierte eine einzigartige Reflektion der Musik und der lyrischen Themen von »This Is Goodbye«. Textlich gesehen umfasst die neue Platte die verletzlichen und wilden inneren Emotionen und Gedanken von Eddie Berg.

Quelle: www.arising-empire.com

