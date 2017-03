Der Gitarrist steht mitten drin im Circle Pit, stoisch wie ein sturm- und gischtumtoster Felsen. Seine Riffs feuert er ab wie Salven eines Maschinengewehrs. Hautnaher Fankontakt sind ein Markenzeichen von Resist the Ocean. Ihr Debütalbums Heart of the Oak mit zehn Songs erscheint am 28. April 2017.

Szenen wie die eben beschriebene gibt es oft bei Resist the Ocean. Beim Rockavaria Festival 2016 etwa kletterte der Bassist während eines Songs ins Publikum, um ein paar Freunde zu begrüßen. Eine Aktion, die „zumindest an Coolness schwer zu überbieten“ ist, wie die Süddeutsche Zeitung in der Konzertkritik vermerkte. Der Gig beim Rockavaria ist der bislang bedeutendste im Portfolio der Band. Immerhin teilten sich die Nürnberger das Publikum mit Iggy Pop, Slayer und Anthrax – und: „In gewisser Weise waren wir die Vorband für Iron Maiden. Die spielten nur 29 Stunden nach uns“ feixt Frontmann Jochen Hofmann. Darüber hinaus standen Resist the Ocean mit Rise of the Northstar beim Münchener Free & Easy Festival auf der Bühne und rockten das Küpfel Open Air in Nürnberg mit Unearth. Insgesamt hat das Quintett seit seiner Gründung 2012 bereits weit mehr als 100 Gigs gespielt.

Die archaischen, energiegeladenen Liveshows begeistern Publikum und Presse dabei ebenso wie die Mischung aus ursprünglichem Metalcore à la As I lay dying, Hardcore, Thrash Metal und Pop Punk, die dabei aus dem Boxen wummert. Jochen Hofmann fasst die Melange zusammen: „Das ist unsere Interpretation von Heavy Metal!“ Einen ersten Vorgeschmack gab Resist the Ocean darauf bereits 2014 mit ihrer selbstverlegten EP Weather the Strom, deren acht Songs begeistert von den Kritikern aufgenommen wurden.

So verlieh das Shoutloud Magazin der EP 8,5 von möglichen zehn Punkten und eine „absolute Empfehlung“ für „starkes Riffing und melodische Soli“ statt ewigen „Dauerbreakdowns“. „Leider gibt es heute nur wenige neue Bands, welche Old School Metalcore machen, doch Resist the Ocean machen genau das und zwar richtig gut!“ Auch das Fuze Magazin hieb in die gleiche Kerbe und feierte die „komplett in Eigenregie entstandene EP“, die Lust auf mehr mache. Denn: „Immer wieder wird man an As I Lay Dying zu besten „Shadows Are Security“ Zeiten erinnert.“