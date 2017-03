The Ghost Wolves sind Carley Wolf an der Gitarre und Jonny Wolf am Schlagzeug und Synthesizer. Den Gesang teilen sich die beiden. Gegründet hat sich die Band 2010 in Austin, Texas. Musikalisch beeinflusst wurden die zwei durch Musiker wie: Joan Jett, R.L. Burnside, The Ramones oder The Kills.

Der Kontakt zu Joan Jett geht weiter als vermutet, da die Punk- Gitarren-Legende Cheetah Chrome (Dead Boys Fame) ihnen die Möglichkeit für einen Plattenvertrag geschaffen hat. Seine eigene Backing Band unterstützt auch die Mitglieder der Black Hearts.

Außerdem wurden mehrere Tracks aus ihrer letzten Platte für prominente TV- und Film Produktionen wie z.B. die Hit-TV-Serie Shameless genutzt.

Das Album wurde im privatem Studio von Mike McCarthy in Austin Texas Ende 2016 produziert. Mike McCarthy hat Alben für Künstler wie And You Will Know Us By The Trail Of Dead…, Spoon und OBN III’s produziert. Gemastered wurde das Album von Howie Weinberg in Los Angeles. Weinberg ist bekannt durch Nirvana´s Album Nevermind und Alben von Bands wie Beastie Boys, The Clash, White Stripes, U2.

Ab April geht es für die Band auf Tour. In folgenden Städten kann man die beiden Live erleben:

Apr/28/17 DE – Bonn, KULT41

Apr/29/17 DE – Hamburg, Molotow

May/01/17 DE – Lübeck, Treibsand

May/04/17 DE – Aachen, The Wild Rover

May/05/17 DE – Essen, Freakshow

May/18/17 DE – Stuttgart, KISTE

May/20/17 DE – Köln, Sonic Ballroom

Kommentare

