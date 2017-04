Mit der vor einer Woche veröffentlichten DVD und BluRay „LIVE INS HERZ“ erreichten UNANTASTBAR auf Anhieb PLATZ 1 in den offziellen deutschen Musikvideo Charts.

UNANTASTBAR ist zurück in den Charts!

Die Band schaffte neben dem sensationellen ersten Platz in den offiziellen Musikvideo Charts auch noch den Re-Entry in die Top 10 der Albumcharts mit dem Erfolgsalbum „HAND AUFS HERZ“. Damit zementierten die fünf Südtiroler einen weiteren Meilenstein in der Bandgeschichte.

„Live ins Herz“ enthält neben dem kompletten Konzert aus Bremen (Hand aufs Herz Tour 2016) noch massig Material zu allen Tourtagen, Backstageaufnahmen, Interviews und einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen. Dazu ist in der Erstauflage ein USB-Stick mit dem kompletten Konzert im MP3-Format enthalten. Inklusive der besten Bilder der Tour.

Die Band spielt am kommenden Wochenende Konzerte in Hamburg und Marsberg:

07.04.2017 – Hamburg – Große Freihiet 36

08.04.2017 – Oesdorf – Schützenhalle – Rock am Stück Warm Up

Und ist im restlichen Jahr noch auf zahlreichen Konzerten und Festivals anzutreffen.