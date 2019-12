Fazit

Die ersten beiden Staffeln wurden sehr gut angenommen und mit dem letzten Rundumschlag glückt der Regie um Özgür Yildirim ein würdiges Finale. Clan Kriminalität ist zurzeit in Deutschland ein großes Thema und so kann 4 Blocks das brandheiße, aktuelle Thema für sich zunutze machen. Die Handlung ist zeitgemäß aufgezogen, die Protagonisten wurden ideal zum Thema ausgewählt und ansonsten sucht man das berühmte Haar in der Suppe vergebens. Eine der besten deutschen Clan-Krimi-Serien streicht seine Segel. Schade, hier hätte man auch noch weiter ansetzen können - vor allem, wo es gerade in Deutschlands Innenpolitik hoch hergeht, was die kriminelle Ader dieser Gruppierungen angeht. In den nächsten Monaten bzw. Jahren brauchen wir mit einer Fortsetzung, in welcher Form auch immer, wohl nicht rechnen. Zum Trost kann man 4 Blocks - Staffel 3 empfehlen, der sich als i-Tüpfelchen an die Spitze der Trilogie setzt.