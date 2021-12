4 Kings – The 2021 EP

Das Kölner Quintett 4 Kings hat Ende September seine Eigenproduktion The 2021 EP veröffentlicht. Gegründet wurde die Thrashcore Formation bereits vor sechs Jahren, hat aber im letzten Jahr einen größeren Besetzungswechsel vollzogen und in diesem Herbst vier neue Tracks fertiggestellt. Ausschließlich digital könnt ihr The 2021 EP über die bekannten Kanäle aufdrehen. Trotzdem wollen wir einen kleinen Blick auf den kleinen Silberling werfen. Nach Vicious, Weird And Wild das zweite Lebenszeichen der Rheinländer, die neben dem Thrashcore auch klassische Thrash und Heavy Metal Riffs verwenden und dabei versuchen, eine gewisse groovende Dynamik zu erzeugen. Seth am Mikrofon übernimmt schnell Verantwortung und dringt mit seinen Growls in den Vordergrund. Zwischen den frechen, aber recht typischen Genreklängen spuckt er nur zu gerne Gift und Galle. Die fünf 4 Kings suchen die Orientierung an bekannten Songmustern und schaffen es noch nicht, ihr eigenes Spiel zu zementieren. Das liegt ganz klar mit an der Erfahrung, die in der aktuellen Konstellation gar nicht möglich ist. Neben den Proberaum-Sessions wären viele Gigs nötig, um die eigene Kunst zu festigen, was aktuell pandemiebedingt ins Wasser fällt. Mit dem Willen, es krachen zu lassen, braucht man die Titel wie Tantrum oder Winter’s Back nicht kaputtreden. Gitarrist Martin kann kleine Highlights setzen, auf die weiter aufgebaut werden sollte. Wilder und unberechenbarer würde den Kölnern gut zu Gesicht stehen. Die doomigen Passagen verfallen oft in den Bremser-Modus und drücken die Power unnötig nach unten. Bis auf Under My Skin kann man alles ohne Probleme zum antesten anbieten. Die kurzen Clean Vocals sollten überdacht werden, ansonsten zimmert die Nummer, verliert dadurch aber an Charakter, anstatt Vielseitigkeit zu gewinnen. Mal sehen, was 4 Kings beim nächsten Streich auf die Beine stellen – die Entwicklungsschritte zu begutachten, werde ich mir jedenfalls nicht nehmen lassen!

HIER! geht es für weitere Informationen zu 4 Kings – The 2021 EP in unserem Time For Metal Release-Kalender.