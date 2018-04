A Chance For Metal Festival (ACFMF) 2018 vom 04.05. – 05.05.2018 im JUZ in Andernach – ausverkauft!!! (Vorbericht)

Festivalname: A Chance For Metal Festival (ACFMF) 2018

Bands: Messerschmitt, Liverless, Final Fortune, Incertain, Spectral, Dragonsfire, No Excess, Desolated Throne, Mask Of Satan, Stormhunter, Greydon Fields, Custard, Pripjat, Crossplane, Torment Of Souls

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 04.05. – 05.05.2018

Kosten: 25 € VK, 30 € AK / Ausverkauft entfällt!!!

Genre: Black Metal, Heavy Metal, Glam Metal, Thrash Metal, Death Metal, Groove Metal, Power Metal

Besucher: ca. 666 Besucher

Veranstalter: A Chance For Metal (www.acfmf.de)

Link: https://www.facebook.com/events/372025463159544/

Das 12. A Chance For Metal Festival (ACFMF) versammelt am 4. und 5. Mai 2018 wieder den Metal-Underground im JUZ Live Club Andernach. Unter dem Motto „Ohne Metal macht es keinen Spaß … und auch keinen Sinn!“ stehen an zwei Tagen 15 vom Publikum des ACFMF 2017 über ein Voting-Verfahren ausgewählte Bands auf der Bühne. Die Bands kommen aus verschiedenen Genres des Metals. Dieses Jahr werden unter anderem die Dauerbrenner Dragonsfire und die angesagten jungen Andernacher Thrasher Incertain dabei sein.

Das A Chance For Metal Festival ist ein Underground Festival. Name und Bekanntheitsgrad der Bands stehen hierbei nicht im Vordergrund. So realisiert man hier ein reines Szene Event von Metal Fans für Metal Fans. Beim A Chance For Metal Festival (ACFMF) bekommt man für kleines Geld an zwei Tagen hervorragende Bands zu sehen. Auch die Preise für Verzehr von Getränken (Bier 0,3l = 2,50 Euro) und Essen halten sich im finanziellen Rahmen.

Hier die Running Order der beiden Tage:

Freitag, 04.05.2018

18:30 – 19:00 Messerschmitt

19:15 – 19:45 Liverless

20:00 – 20:45 Final Fortune

21:00 – 21:45 Incertain

22:00 – 22.45 Spectral

23:00 – 00:00 Dragonsfire

Samstag, 05.05.2018

15:00 – 15:30 No Excess

15:45 – 16:15 Desolated Throne

16:30 – 17:15 Mask Of Satan

17:30 – 18:15 Stormhunter

18:30 – 19:15 Greydon Fields

19:30 – 20:15 Custard

20:30 – 21:20 Pripjat

21:35 – 22:30 Crossplane

22:50 – 00:00 Torment Of Souls

So und jetzt nun für die schlechte Nachricht für Interessierte, die keine Karten im VVK erworben haben:

Das Festival ist, wie in den vorangegangenen Jahren auch, restlos ausverkauft!!! Auch die zusätzlich angebotenen Camping Only Tickets sind nicht mehr verfügbar!

Daher auch der Appell des Veranstalters: Spart euch die Anreise, wenn ihr nicht im Besitz eines Tickets seid!

