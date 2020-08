A Perfect Day: das neue Album kommt am 23.10.2020

A Perfect Day sind mal wieder für eine Überraschung gut.

Die Vollblutmusiker brechen auf ihrem dritten Album With Eyes Wide Open – nomen est omen – zu neuen Ufern auf.

Das Werk verlässt nicht komplett die Pfade seiner Vorgänger, liebäugelt jedoch mehr und mehr mit amerikanischem Breitwand-Rock und dem Hard-Blues-Revival der letzten Jahre.

Von Alter Bridge bis Black Stone Cherry scheint so einiges richtig Tolles bei A Perfect Day durch und wird mit viel Herzblut und einer immensen Professionalität zu einem Amalgam vereint, das klingt, als ob die Band noch wie was anderes gemacht hätte.

Lasst Euch begeistern!

With Eyes Wide Open Tracklist:

1. Pull Me Out

2. Give It Away

3. Whatever You Want Me (To Do)

4. Starlight

5. Mama Said

6. The Hideaway

7. The Love We’ve Waited

8. The Roots

9. In My Room

10. All Of My Life

Hier kann man das Album vorbestellen:

Physical:

http://bit.ly/apdweworoar

http://bit.ly/apdwewomm

Digital:

https://backl.ink/142823382

http://bit.ly/apdbndcmp

A Perfect Day Line-Up:

Marco Baruffetti – Vocals, Guitars

Andrea Cantarelli – Guitars

Gigi Andreone – Bass

Alessandro Bissa – Drums

www.facebook.com/APDBand