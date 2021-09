Aborted: feiern die Veröffentlichung von „ManiaCult“ mit neuem Video zu „Dementophobia“

Die belgischen Death-Metal-Meister Aborted feiern die Veröffentlichung ihres neuen, knochenzerfetzenden Albums ManiaCult, das jetzt offiziell erschienen ist. Für den Track Dementophobia hat die Band einen ganz besonderen, von Scooby-Doo inspirierten Videoclip gedreht, bei dem Claudia Cortés Espejo Regie geführt hat:

Die Band dazu: „Alright Maniacs! Heute ist der Tag, an dem wir endlich ManiaCult in seiner ganzen Verrücktheit auf euch loslassen können. Eine Menge Blut, Schweiß und, nun ja, Fäkalien sind in diese Platte geflossen. Wir könnten nicht stolzer auf dieses Stück Scheiße sein – ein Kompliment in der Welt von Aborted. Im Ernst, es gibt hier zwei Nummer zwei Songs, die den Mangel an Arschbomben-Krachern auf TerrorVision ausgleichen. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Anhören wie wir beim Schreiben. Aus der Ferne zu schreiben ist nichts Neues für diese internationale Band, aber um den Wahnsinn von Wayland Thurston live auf die Welt loszulassen, müssen wir Covid in die Fresse hauen. See you there!“

Aborted-Tour:

17/02/2022 De Kreun – Kortrijk, BE

18/02/2022 Dynamo – Eindhoven, NL

19/02/2022 Tivoli Vredenburg – Utrecht, NL

20/02/2022 MS Connexion Complex – Mannheim, DE

22/02/2022 Academy 3 – Manchester, UK

23/02/2022 The Dome – London, UK

24/02/2022 Trabendo – Paris, FR

25/02/2022 John Lennon – Limoges, FR

26/02/2022 Grillen – Colmar, FR

27/02/2022 CCO Villeurbanne – Lyon, FR

01/03/2022 Totem – Pamplona, SP

02/03/2022 Hard Club – Porto, PT

03/03/2022 AO Vivo – Lisbon, PT

04/03/2022 Shoko – Madrid, SP

05/03/2022 Apolo 2 – Barcelona, SP

06/03/2022 Le Rex – Toulouse, FR

07/03/2022 Kiff – Aarau, CH

08/03/2022 Slaughter Club – Milano IT

09/03/2022 Orto Bar – Ljubljana, SL

10/03/2022 Szene – Vienna, AT

11/03/2022 Dürer Kert – Budapest, HU

12/03/2022 Randal Club – Bratislava, SK

13/03/2022 Meet Factory – Prague, CZ

14/03/2022 Feierwerk – Munich

16/03/2022 ZBau – Nürnberg, DE

17/03/2022 Kulttempel – Oberhausen, DE

18/03/2022 Béi Chéz Heinz – Hannover, DE

19/03/2022 Voxhall – Aarhus, DK

20/03/2022 Slaktkyrkan – Stockholm, SE

21/03/2022 Valand – Gothenburg, SE

22/03/2022 Bla – Oslo, NO

23/03/2022 Amager Bio – Copenhagen, DK

24/03/2022 Metropool – Enschede, NL

25/03/2022 Gruenspan – Hamburg, DE

26/03/2022 Proxima – Warsaw, PL

27/03/2022 Columbia Theater – Berlin, DE