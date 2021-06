AC/DC: veröffentlichen neues Video zum Track „Witch’s Spell“

AC/DC haben heute das offizielle Video zum Track Witch’s Spell veröffentlicht, das mittlerweile vierte Video zum aktuellen Album Power Up. Power Up erschien im November 2020 und avancierte nach nur 3 Verkaufswochen zum Album des Jahres und landete in 18 Ländern an der Spitze der Charts. Das Video sieht man hier:

Der Release geht einher mit der Veröffentlichung der Record Store Day Picture Vinyl Through The Mists Of Time/ Witch’s Spell, die diesen Freitag exklusiv bei allen teilnehmenden Plattenläden erhältlich sein wird.

Infos: http://www.recordstoredaygermany.de/