Accept: enthüllen zur Feier von Wolf Hoffmanns Geburtstag eine Liveversion von ‚Overnight Sensation‘

Nachdem ihre Too Mean To Die Tour auf Januar/ Februar 2023 verschoben werden musste, haben Accept endlich wieder Anlass zum Feiern: Zu Wolf Hoffmanns Geburtstag präsentieren euch die Metal Teutonen eine Live Version von Overnight Sensation.

Holt euch die digitale Single HIER

Accept freuen sich schon, euch auf einem der zahlreichen Sommerfestivals 2022 endlich wieder live begrüßen zu dürfen!

Darüber hinaus haben Accept und Nuclear Blast angekündigt, dass am 18. Februar 2022 eine weitere limitierte Version (750 Exemplare weltweit) des Hit-Albums Too Mean To Die auf silbernem Vinyl (2 LP) erscheinen wird.

Seht Accept live auf einer der folgenden Shows 2023:

14. 01. DE Oberhausen – Turbinenhalle

15. 01. BE Brussels – La Madeleine

17. 01. DE Frankfurt – Batschkapp

18. 01. F Paris – Bataclan

20. 01. E Pamplona – Totem

21. 01. E Madrid – La Riviera

22. 01. E Barcelona – Razzmatazz 1

24. 01. F Toulouse – Bikini

25. 01. F Lyon – Transbordeur

27. 01. CH Zürich – Komplex

28. 01. AT Telfs – Rathaussaal

29. 01. HU Budapest – Barba Negra

31. 01. CZ Zlin – Hala Euronics

01. 02. PL Warsaw – Progresja

03. 02. EST Tallinn – Helitehas

04. 02. FI Helsinki – House Of Culture

05. 02. FI Tampere – Pakkahuone

07. 02. S Stockholm – Fryshuset

08. 02. NO Oslo – Rockefeller

10. 02. S Gothenburg – Tradgarn

11. 02. DK Copenhagen – Vega

12. 02. DE Bremen – Aladin

14. 02. DE Berlin – Huxley’s

16. 02. DE Ulm – Ratiopharm Arena

17. 02. DE Munich – Tonhalle

18. 02. DE Filderstadt – FILharmonie

19. 02. DE Geiselwind – Eventzentrum

21. 02. DE Leipzig – Haus Auensee

22. 02. DE Saarbrücken – Garage

24. 02. RU Moscow – Glavclub

25. 02. RU St. Petersburg – Cosmonaut

27. 02. UA Kiev – Stereoplaza

Alle bisher gekauften Tickets bleiben für die neuen Tourdaten gültig.

Accept sind:

Wolf Hoffmann – Guitar

Mark Tornillo – Vocals

Uwe Lulis – Guitar

Philip Shouse – Guitar

Martin Motnik – Bass

Christopher Williams – Drums