Ohrenfeindt: „Krawallgeigensymphonie Live Im Gruenspan St. Pauli“ erscheint am 25.02.2022

Das Livealbum zur Feier zu einem Vierteljahrhundert Ohrenfeindt erscheint am 25.02. bei Metalville (Rough Trade)

25 Jahre laut, live und in Farbe. 25 Jahre Tausende von Kilometern auf der Straße. 25 Jahre dicke Hose und immer voll auf die Ohren. Und neun davon immer am 2. Weihnachtstag im altehrwürdigen, gut abgehangenen Gruenspan mitten in St. Pauli Rock City, so auch zum 25-jährigen Bandbestehen im Jahr 2019.

Sobald Ohrenfeindt die Bühne entern, wird aus allen Rohren gefeuert. Der Kiez-Dreier macht keine Gefangenen. Wer bisher lediglich ihre Studioalben kennt, wird sich wundern, was für eine Schippe Andi Rohde (Trommeln), Keule Rockt (Gitarren aller Art) und Chris Laut (Bass, Harp, Hals) live noch mal obendrauf packen.

Zwei Stunden volle Pulle, Riff-Rock-Hits aus einem Vierteljahrhundert, drei bis in die Haar- bzw. Bartspitzen motivierte Roggenrohl-Vollblüter ohne Netz und doppelten Boden. Zwei Stunden volles Risiko vor vollem Haus – da ist nix gedoppelt, da kommt kein Ton aus der Dose, selbst der Schweiß ist echt. Zwei Stunden pures Adrenalin, ungeschönt und rau.

Tracklist:

CD1:

Komm Schon Und Hols Dir

Motor An

Porschekiller

So Nicht

Zeit Für Rock’n’Roll

Der Scheck Ist In Der Post

Hallo, Frau Doktor

Gib Mir Mein Problem Zurück

Auf Die Fresse Ist Umsonst

Mach Die Tür Zu

Spiel Mit Dem Feuer

Starkstrom Baby

CD2:

Kalter Kaffee

Bum Bum Ballett

Heul Den Mond An

König Und Rebell

Tanz Nackt

Sie Hat Ihr Herz An St. Pauli Verloren

Energie

Strom

Rock’n’roll Sexgott

Alles Nur Aus Plastik

Betriebsfest

Ohrenfeindt

Links:

www.facebook.com/ohrenfeindt

www.ohrenfeindt.de/