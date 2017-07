Die Heavy Metal-Pioniere Accept stehen mit einem neuen Album im Gepäck in den Startlöchern! The Rise Of Chaos heißt das Werk, das in knapp anderthalb Wochen, am 4. August in die Läden kommen wird! Das vierte Album bei Nuclear Blast verspricht die Großtaten der drei vorherigen Alben – Blood Of The Nations, Stalingrad und Blind Rage – nahtlos weiterzuführen.

Heute enthüllen Accept ihre Europatour Daten, welche am 12. Januar in Hamburg startet:

Deutschland-Daten werden präsentiert von Rock Hard, Rocks, Rock it, Musix, Start, Piranha, Metal.de & Wacken Radio:

12.01.18 DE Hamburg – Mehr! Theater

13.01.18 DE Filderstadt – Filharmonie

14.01.18 DE Munich – TonHalle

16.01.18 DE Leipzig – Haus Auensee

17.01.18 DE Berlin – Huxleys

19.01.18 DE Geiselwind – Eventzentrum

20.01.18 CZ Zlín – Euronics

21.01.18 HU Budapest – Barba Negra

23.01.18 IT Milano – Live Music Club

24.01.18 CH Zurich – Komplex 457

26.01.18 ES Barcelona – Sala Razzmatazz

27.01.18 ES Madrid – La Riviera

28.01.18 ES Bilbao – Santana 27

30.01.18 FR Saint-Étienne – Le FIL

01.02.18 FR Lille – L’Aéronef

02.02.18 DE Saarbrücken – Garage

03.02.18 CH Lausanne – Les Docks

04.02.18 DE Frankfurt – Batschkapp

06.02.18 NL Eindhoven – Effenaar

07.02.18 BE Antwerpen – Trix

08.02.18 UK London – Koko

09.02.18 DE Oberhausen – Turbinenhalle

11.02.18 DK Copenhagen – Vega

12.02.18 NO Oslo – Rockefeller

14.02.18 SE Gothenburg – Trädgår’n

15.02.18 SE Stockholm – Cruise

17.02.18 FI Turku – Logomo

18.02.18 FI Helsinki – The Circus

