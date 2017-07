Skinflint: ‚Rainbow Snakes‘ – Veröffentlichung der Single aus dem Album ‚Chief Of The Ghosts‘

Skinflint: ‚Rainbow Snakes‘ – Veröffentlichung der Single aus dem Album ‚Chief Of The Ghosts‘

Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der botswanischen Heavy Metal Band Skinflint – Chief Of the Ghosts veröffentlicht. Das Album Chief Of The Ghosts wurde offiziell am 07. Juli 2017 über Pure Steel Records veröffenlicht.

Skinflint aus dem für klassischen Metal bzw. Rockmusik im Allgemeinen eher weniger bekannten Botswana gehören auf unserem Label bereits zum alten Eisen. Alben wie Iklwa (2010) und Dipoko (2012) werden im Underground mittlerweile völlig zu Recht als kleine Klassiker gehandelt, die das perfekte Bindeglied aus klassischem Heavy/Epic Metal und dezent eingeschobener afrikanischer Folklore bilden. An dieser Tradition hält das Trio um Frontmann Giuseppe ‚Juice‘ Sbrana auch beim mittlerweile fünften Longplayer Chief Of The Ghosts fest. Räudig und simpel, dennoch mit viel Feingespür für das gewisse Exotische gibt es hier von Skinflint neun neue Tracks zu bestaunen, die teilweise auch wieder in ihrer Amtssprache Setswana eingesungen wurden.

Wer bereits bei den Vorgängern in Begeisterungsstürme verfiel, wird auch von Chief Of The Ghosts zu keiner Sekunde enttäuscht sein.

Kommentare

Kommentare