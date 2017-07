Am 1. September setzen die Kultmetaller Paradise Lost dem Sommer ein abruptes Ende durch die Veröffentlichung ihres 15. Studioalbums namens Medusa. Und um die Wartezeit auf ihren doomlastigen Wintereinbruch zu verkürzen, veröffentlicht die Band heute einen dritten Trailer, in dem diesmal Sänger Nick Holmes über das Erschaffen seiner Liedtexte, den Aufnahmeprozess – und warum er seinen Fans Stephen King, die aktuelle Kreator und einen Besuch in Yorkshire empfehlen würde. Holt euch Nicks Tipps hier:

